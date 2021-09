Trener Cracovii Michał Probierz: Pokazaliśmy charakter

Bez komentarza do pierwszej połowy

- Pierwszą połowę lepiej pozostawić bez komentarza - ocenił ostro swych podopiecznych Michał Probierz, trener Cracovii - . Zdarzył się nam dziś splot okoliczności - problemy ze zdrowiem rano wykluczyły Siplaka, w trakcie rozgrzewki wypadł nam Alvarez. Michał Wiśniewski świetnie prezentował się na treningach - dziś prawdopodobnie zjadł go stres, ale ja go nie skreślam. Szkoda było sytuacji Pellego w pierwszej części spotkania, na 1:1. Moglibyśmy to inaczej poustawiać i może udałoby się ten mecz wygrać.

Szkoleniowiec odniósł się do zmian, jakich dokonał w przerwie. -

Rasmussen był naszym motorem napędowym w drugiej odsłonie. Szkoda, że pierwsza bramka dla nas padła tak późno, ale najważniejsze, że pokazaliśmy charakter

- stwierdził. - Po słabej pierwszej części zagraliśmy dobrą drugą połowę. Dziękuję kibicom, którzy wierzyli w nas do końca i nie opuścili nas. Próbowaliśmy jeszcze w końcówce powalczyć o zwycięstwo, ale zabrakło czasu.