Trener Sandecji: Chcieliśmy powalczyć o pierwszą szóstkę, ale rywal wybił nam to z głowy

Radomianie w starciu z Sandecją potwierdzili, że mocno interesuje ich awans do ekstraklasy, ale najlepiej bezpośredni, nie barażowy.

- Zespołowi Radomiaka należą się na pewno gratulacje za przerwanie naszej passy. To była zasłużona wygrana przeciwnika – przyznał na pomeczowej konferencji prasowej opiekun nowosądeckiego pierwszoligowca (cytat za Sandecja.pl).

- Powinniśmy prowadzić 1:0, prawidłowo strzeliliśmy pierwszą bramkę… Uważam, że decyzja o nieuznaniu naszego trafienia była dużą kontrowersją. Nie chciałbym jednak mówić, że wypaczyło to wynik meczu… Taki jest wynik, taki był mecz i tego nie zmienimy – zauważył trener Dudek.

- Za trzy dni mamy ciężki mecz (dziś o godzinie 17.40 sądeczanie rozgrywają zaległe wyjazdowe spotkanie z Arką Gdynia – przyp. red.). Potem w niedzielę, robimy swoje.

- Dziękuję zawodnikom za to, że podjęli walkę i za to że utrzymaliśmy się w tej lidze. Ta nasza passa kiedyś musiała zostać przerwana. Radomiak wysoko zawiesił poprzeczkę, my mieliśmy ochotę na to, by powalczyć o pierwszą szóstkę. Rywal wybił na to skutecznie z głowy. Radomiak zanotował okazałe zwycięstwo, bramki były trochę kuriozalne. Dziękuję chłopakom za walkę, zaangażowanie, bo na pewno dali z siebie 100 procent – zakończył Dudek.