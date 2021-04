Trener Sandecji po remisie: Dziękuję piłkarzom za historię, którą tworzymy

- Wiedzieliśmy o tym, że jest to drużyna, która w ostatnim czasie miała serię sześciu meczów bez porażki. Rywale byli podrażnieni po ostatnim spotkaniu z Zagłębiem Sosnowiec (porażka 1:2 – przyp. red.) i to było widać, ciężko nam było wejść w ten mecz, szczególnie w pierwszej połowie – zauważył opiekun nowosądeckiego pierwszoligowca.

Trener „Dumy Krainy Lachów” Dariusz Dudek tradycyjnie zabrał głos na pomeczowej konferencji prasowej. Oto, co powiedział. - Do Nowego Sącza przyjechał na pewno zespół, który bardzo wysoko postawił nam poprzeczkę – powiedział 46-latek cytowany przez klubową witrynę Sandecja.pl.

- Dzisiaj padł remis, mamy jeden punkt i ja go szanuję. Dziękuję chłopakom za zaangażowanie, do końca było widać, że chcemy zwyciężyć w tym meczu. Pomimo tego, że graliśmy z przewagą, to nie zawsze jest atutem. Dziękuję zawodnikom za historię, którą tworzymy. Myślę, że szesnaście meczów bez porażki to jest naprawdę chwalebne dla tych zawodników, których mam w szatni – podsumował Dariusz Dudek.