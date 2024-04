Trenerzy po meczu Puszcza - Korona. Kuzera: Polanie boiska powinno być normą. Tułacz: Złej baletnicy…

Kibice pomogli

Tak ocenił to spotkanie szkoleniowiec Korony Kamil Kuzera:

- Spodziewaliśmy się tego, co możemy tutaj zastać. I zastaliśmy trudne warunki. Chcieliśmy sprowadzić mecz do piłki nożnej, ale w większości czasu piłka była gdzieś z boku. Co do wyniku, to być może w rozrachunku ten punkt będzie bardzo ważny dla nas. Po tym, co zobaczyliśmy w wykonaniu naszych kibiców, przez cały mecz i po nim, to jestem przekonany, że nam się uda.

Kuzera mówił o planie na ten mecz.

- Dużo rozmawialiśmy na temat tego, co tu się będzie działo – stwierdził. - Po straconym golu gra była rwana. Zwracaliśmy uwagę, że nie możemy dać się wciągnąć w takie granie, jakie lubi Puszcza. Przeciwnik stał w bazie i ciężko nam było coś zrobić. Tracąc bramkę z Puszczą, nie jest łatwo to odrobić. Plan zakładał to, by tego meczu nie przegrać. Jesteśmy źli, bo wiedzieliśmy, jak dużo będzie ważył. Chcieliśmy go wygrać, ale trzeba uszanować to, co zrobiliśmy. Chłopcy bardzo to przeżywają, zależy im, by wygrywać. Jeśli będziemy grać z takim zaangażowaniem, pasją w kolejnych meczach, to są duże szanse, że zapunktujemy.

A tak odniósł się do zmian.