Trwają konsultacje dot. Strategii Demograficznej 2040. Dzietność w Małopolsce powyżej średniej krajowej

FLESZ - Już od lipca zmiany w 300 plus?

- W ostatnich latach, dzięki bardzo owocnemu wsparciu, małopolskie rodziny są jeszcze silniejsze. Gdyby nie rząd PiS, gdyby nie ogromne zaangażowanie Pana Ministra Stanisława Szweda i Pani Poseł Urszuli Ruseckiej, z pewnością małopolskie rodziny nie byłyby beneficjentami tak wielu programów społecznych. Deklaruję, że wszelkiego rodzaju nowe działania będziemy sprawnie realizowali w Małopolsce - powiedział w trakcie briefingu prasowego Łukasz Kmita wojewoda małopolski.

Wiceminister Stanisław Szwed zwrócił uwagę na dobry wynik małopolskiego wskaźnika dzietności, który wynosi 1,45 i jest wyższy od średniej krajowej. Małopolska na tle Polski rządzi również w kwestii poziomu urodzeń. Jak tłumaczył minister, rząd chce, by do 2040 roku wskaźnik dzietności wzrósł z poziomu 1,38 do poziomu 1,8.

Jak mogliśmy się dowiedzieć, założenia Strategii Demograficznej 2040 poprzedziły badania mające na celu wskazać obszary najbardziej problematyczne dla młodych ludzi chcących założyć rodzinę. Do takich obszarów należą kwestie mieszkaniowe, następnie bezpieczeństwa i stabilności pracy oraz połączenia obowiązków zawodowych z opieką nad dziećmi.