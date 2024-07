Opera mydlana w małopolskim sejmiku. Przed nami piąta próba wyboru marszałka województwa. Kaczyński straszy buntowników, Wassermann apeluje

Bunt czy jedność w PiS?

Wsparcie dla Łukasza Kmity okazała posłanka Małgorzata Wasserman. W mediach społecznościowych opublikowała dramatyczny apel do radnych sejmiku. Podkreśla w nim, że kierownictwo PiS jednogłośnie wskazało na Łukasza Kmitę m.in. na prośbę posłów i senatorów z PiS. Tak jak miało to miejsce 5 lat temu, gdy wybierany był Witold Kozłowski i obecny zarząd. Jak dodała posłanka, szanując jego pracę otrzymał on propozycję zasiadania w zarządzie jako I wicemarszałek. Podkreśliła też, że wbrew doniesieniom medialnym radni pozostają jednością.

Kaczyński: Ludzie, którzy działają na korzyść obecnej władzy popełniają rzecz haniebną

- Przy każdej sytuacji, nawet gdybyśmy byli przy władzy, to tego rodzaju postepowanie, że - zgodnie ze statutem decyduje kierownictwo partii i większość radnych to popiera - podporządkowanie się decyzji, czy oporowi mniejszości radnych, jest nie do przyjęcia - oświadczył Prezes PiS.

Podkreślił, że dzisiaj mamy jeszcze do czynienia z kontekstem łamiącej prawo, niszczącej i zwijającej Polskę władzy. -Krótko mówiąc, ci ludzie, którzy działają dzisiaj na korzyść tej władzy, bo bunt to jest działanie na korzyść obecnej władzy, popełniają rzecz, która jest pod każdym względem haniebna - ocenił. Dodał, że ci ludzie "nie wykręcą się od odpowiedzialności moralnej".

Politolog: Obserwujemy swego rodzaju operę mydlaną

- Ani razu nie dostałem mniej głosów niż liczba radnych nie będących członkami Zjednoczonej Prawicy. W związku z tym nie mam podstaw wątpić w moich przyjaciół z PSL, PL2050 i Platformy Obywatelskiej. Umówiliśmy się na jakiś projekt i jakąś próbę przedstawienia propozycji również stronie prawej, no ale niestety ta propozycja nie spotkała się z pełną akceptacją, więc zastanawiamy się co zrobić dzisiaj – mówi wojewoda małopolski.

Jak dodaje Krzysztof Jan Klęczar, kandydatów na giełdzie nazwisk jest dużo, rozmowy trwają od dłuższego czasu, ale nie przynoszą one głębszych efektów.

-Spotykam się dziś z klubem radnych PSL i zobaczymy. Myślę, że te rozmowy potrwają aż do rozpoczęcia sesji, Ja nieustannie będę apelował o to, by zakończyć tę kpinę z mieszkańców Małopolski, bo to już jest żenujące. Mam też świadomość jak stresująca jest to sytuacja również dla pracowników urzędu Marszałkowskiego, dlatego czym prędzej trzeba ją zakończyć – mówi