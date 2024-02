Trzebinia. Seniorka oszukana metodą "na wnuczka". Straciła 30 tys. zł

Do seniorki zadzwonił mężczyzna podający się za adwokata, który poinformował, że jej wnuk spowodował wypadek drogowy i aby uniknąć odpowiedzialności konieczne jest wpłata pieniędzy. Pokrzywdzona działając pod wpływem silnych emocji spakowała do reklamówki 30 tyś. zł. i przekazała je kurierowi, który pojawił się u kobiety. To, że kobieta padła ofiarą oszustwa wyszło na jaw w momencie, gdy jej prawdziwy wnuk cały i zdrowy stanął w drzwiach mieszkania seniorki.