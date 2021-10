Trzech chętnych w konkursie na stanowisko małopolskiego konserwatora zabytków

FLESZ - Dopłaty do cen energii

"Mając na uwadze niezwykłą wartość zasobu zabytkowego województwa małopolskiego oraz fakt, że stanowisko wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga szczególnego zaufania społecznego, Generalny Konserwator Zabytków prof. IH PAN Magdalena Gawin ogłosiła otwarty nabór na stanowisko Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dzięki tej formule naboru grono specjalistów z dziedziny ochrony zabytków będzie mogło dokonać wyboru osoby kompetentnej, z doświadczeniem dającym gwarancję właściwego wykonywania obowiązków na tym stanowisku" - podkreśla w odpowiedzi na nasze pytania o trwający konkurs Centrum Informacyjne MKiDN.

Zainteresowani startem w konkursie mieli przesłać do ministerstwa wymagane dokumenty do 8 października. Następnie generalna konserwator zabytków - po zapoznaniu się z przesłanymi ofertami - miała zapraszać na rozmowę kwalifikacyjną kandydatów spełniających wymogi formalne.

Do konkursu zgłosiło się trzech kandydatów. Ministerstwo informuje tylko, że na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni kandydaci spełniający wymogi określone w ustawie o ochronie zabytków. A więc tacy, którzy posiadają: obywatelstwo polskie, przynajmniej tytuł magistra w jednej z dziedzin związanych z ochroną zabytków, co najmniej 5-letni staż pracy w tym zakresie, a także wiedzę w zakresie funkcjonowania administracji publicznej oraz przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Nie mogą też być skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi, ile z osób, które zgłosiły się do konkursu generalna konserwator zaprosi na rozmowę ani kiedy te rozmowy się odbędą.