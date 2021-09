Trzecia dawka szczepionki na COVID-19 na razie tylko dla wąskiej grupy

Czwarta fala zachorowań na COVID-19 w Polsce przybiera na sile. Nie są to duże wzrosty, jednak jeśli przeanalizujemy statystyki z ostatnich kilkunastu dni to widać, że tendencja ta jest wyraźna. Lekarze nie pozostawiają złudzeń, że koronawirus tym razem uderzy głównie w niezaszczepionych. Apelują, że wciąż jest czas, by ten trend odwrócić. Ponadto, aby wzmocnić odporność najbardziej narażonych na ciężki przebieg COVID-19, Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o podawaniu trzeciej dawki szczepionki. W pierwszej kolejności otrzyma ją 128 tys. osób z zaburzeniami odporności.

Dodatkowa, tzw. przypominająca dawka szczepionki podawana jest już osobom z grup ryzyka m.in. Francji, Wielkiej Brytania, Niemczech, Izraelu czy na Węgrzech. Od 1 września do grona tych państw dołączyła także Polska.

- To bardzo dobry pomysł. Wszystkie szczepionki inaktywowane (red. zawierające zabite bakterie lub wirusy) są podawane w cyklu szczepień, co najmniej trzykrotnie. To dotyczy np. szczepionek na tężec, od kleszczowe zapalenie mózgu czy wirusowe zapalenie wątroby typu B. Szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 również należą do grona preparatów inaktywowanych. Zastosowanie więc tej zasady również w ich przypadku wydaje się zasadne. Nikt nie powinien się obawiać przyjęcia kolejnej dawki, ponieważ metoda ta jest sprawdzona i znana od lat – tłumaczy prof. Anna Boroń-Kaczmarska, specjalistka ds. chorób zakaźnych.