Turniej 75-lecia Unii Oświęcim. W drugim dniu Re-Plast Unia Oświęcim przegrała z JKH Jastrzębie. Mistrz Polski miał mocny finisz [ZDJĘCIA]

W przeciwieństwie do meczu otwarcia, przeciwko mistrzom Polski oświęcimianie na początku zaprezentowali niezłą skuteczność. Pierwsze trafienie było dziełem szwedzkiego duetu. Po strzale Johana Skinnarsa, Patryk Nechvatal odbił krążek, a na prawej stronie przejął go Victor Carlsson , uderzając pod poprzeczkę. Później Johan Skinnars popisał się strzałem spod linii niebieskiej, a - skoro Nechvatal był zasłonięty - krążek wylądował w „okienku” jastrzębskiej bramki.

W drugiej części jastrzębianie podkręcili tempo gry, ale na gola musieli czekać do końcowych fragmentów tej odsłony. Kontaktowego gola przypisano Radosławowi Nalewajce, bo w zamieszaniu to Clarke Saunders wepchnął sobie krążek do siatki.

41 sekund później oświęcimianie odpowiedzieli golem Johana Skinnarsa, który znalazł się sam przed Nechvatalem, lecz pokonał do dopiero poprawiając swój strzał.