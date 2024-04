Turystyczny hit sezonu na Wiśle pod Oświęcimiem. Rejsy kajakami w górę i w dół rzeki. Zobaczcie zdjęcia

Atrakcja turystyczna na Wiśle pod Oświęcimiem

- Można stąd płynąć kanałem górę rzeki do mostu Benedykta XVI w Bobrku czy nawet do zerowego kilometra żeglownej Wisły - mówi Krzysztof Adamski.

Spółka Wody Polskie z myślą o wodniakach i miłośnikach rekreacji oddały tutaj niedawno niezbędną infrastrukturę, która obejmuje slip wraz ze schodami co umożliwia bez większych problemów wodowanie tutaj kajaków. Jest także droga dojazdowa do slipu.

Jest to dystans ok. 7 - 8 km. Po drodze jest okazja zobaczyć miejsce, gdzie Soła wpada do Wisły.

Jedną z atrakcji płynąc kanałem jest śluzowanie na stopniu wodnym w Dworach Drugich Piotr Strycharski