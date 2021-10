Udany start koszykarek AZS Politechniki Korony

Początek meczu był dość wyrównany, a wynik oscylował wokół remisu. Rybniczanki trafiały przede wszystkim z dystansu, ale również z rzutów wolnych. To dało im niewielką przewagę, ale końcówka pierwszej kwarty należała już do miejscowych, które nie tylko odrobiły straty, ale również uzyskały niewielką, jednopunktową przewagę.

W drugiej kwarcie przyjezdne szybko jednak ją odrobiły, a trafiając kilka razy za trzy punkty, znowu to one odskoczyły. Krakowianki nie potrafiły w żaden sposób ograniczyć tych prób rybniczanek. Pokrzykiwania trenera Wojciecha Downar-Zapolskiego, który zachęcał swoje zawodniczki do mocniejszej obrony, na niewiele się zdawały. Rybnik odskoczył na sześć punktów (36:30) i dopiero od tego momentu rozpoczął się nieco lepszy fragment gry Politechniki Korony. W efekcie na niecałe cztery minuty przed końcem drugiej kwarty już mieliśmy remis 36:36, a po chwili 38:38. Na 2,5 minuty przed przerwą po akcji 2+1 zrobiło się już 41:38 dla miejscowych, a po chwili 44:38. Na przerwę ostatecznie drużyny zeszły przy siedmiopunktowym prowadzeniu zespołu z Krakowa.