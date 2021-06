Ulica Igołomska wciąż w przebudowie. Kiedy nastąpi przełom?

Ul. Igołomska rozbudowywana jest do dwóch pasów ruchu w każdym z kierunków (dotychczas kierowcy mogli poruszać się łącznie tylko po dwóch pasach - po jednym z każdych kierunków) na mierzącym ok. 7 kilometrów odcinku od Giedroycia do skrzyżowania z Brzeską. Dzięki tej inwestycji w końcu zmniejszyć mają się korki na tej trasie wjazdowej do stolicy Małopolski.

- Na ukończeniu są prace przy wiadukcie nad ul. Igołomską (węzeł drogowy w rejonie ul. Rzepakowej), który zapewni bezkolizyjne włączanie się pojazdów z ul. Rzepakowej i dróg serwisowych. Podobnie w tunelu pomiędzy Czeczeńską a Waligórskiego (nad tunelem powstanie skrzyżowanie w formie ronda wraz z infrastrukturą dla pieszych i rowerzystów) - wyliczają w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.

I dodają, że na całym rozbudowywanym odcinku Igołomskiej trwa budowa chodników i ścieżek rowerowych bądź ciągów pieszo-rowerowych. Montowane są ekrany akustyczne, których zadaniem jest zabezpieczenie okolicznych posesji przed nadmiernym hałasem, elementy sygnalizacji świetlnej oraz niezbędne oświetlenie drogowe. Nasadzana jest zieleń zastępcza.