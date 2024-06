Ulica Krakowska w Nowym Sączu jest zamknięta już od prawie dwóch miesięcy. Co dzieje się na placu budowy?

Ulica Krakowska w Nowym Sączu jest jedną z najbardziej ruchliwych ulic w mieście. W ramach modernizacji linii kolejowej Podłęże - Piekiełko przewidziano jej zamknięcie. Wszystko po to, aby realizować tam ważną dla całego regionu inwestycję kolejową.

W Nowym Sączu realizowana jest bowiem wielka inwestycja kolejowa. Modernizacja linii kolejowej „Podłęże-Piekiełko” której elementem jest modernizacja linii kolejowej nr 104 Nowy Sącz-Chabówka to obok budowy „Sądeczanki” jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w regionie. Po jej zakończeniu, czas przejazdu między Krakowem, a Nowym Sączem skróci się do około godziny.

Choć co do tego, że inwestycja będzie miała wiele pozytywnych konsekwencji dla miasta i jego mieszkańców oraz sąsiednich gmin nikogo nie trzeba przekonywać, to prace inwestycyjne wiążą się też z utrudnieniami i zamknięciem wielu głównych ulic nawet na dwa lata. Zgodnie z planem 23 kwietnia zamknięta została ul. Krakowska, aby móc rozpocząć tam prace przy budowie wiaduktu kolejowego.