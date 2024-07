Upadek drużyny piłki ręcznej Unii Tarnów. Klub wycofuje zespół z rozgrywek. Powody swojej decyzji tłumaczy w wydanym oświadczeniu

Zespół z Tarnowa zapewnił sobie ligowy byt, ale już nie wystąpi w Orlen Superlidze

Pełna treść komunikatu o połączeniu klubów Unia Tarnów (Jaskółka Tarnów Sp. z o.o.) z KPR Legionowo Sp. z o. o.

Oznacza to, że w wyniku połączenia spółek, w nadchodzącym sezonie rozgrywkowym 2024/2025, nie wystąpi zespół Unia Tarnów. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w budowanie drużyny, która występowała z powodzeniem od pięciu sezonów na parkietach superligowych, świętując między innymi historyczny srebrny medal Pucharu Polski. Podziękowania kierujemy przede wszystkim do naszych Pracowników, Zawodników, Sztabu Szkoleniowego, Kibiców oraz Sponsorów i Partnerów, w tym naszego Partnera Głównego – Grupie Azoty S.A.

Oświadczenie Urzędu Miasta Tarnowa do komunikatu klubu

3. Problemy spółki rozpoczęły się od utraty głównego sponsora, którego miasto nie powinno zastępować. W momencie poszukiwania finansów na sport dzieci i młodzieży trudno, by finansowanie sportu zawodowego miało pierwszeństwo przed ligami dziecięcymi i młodzieżowymi, ponieważ to one są obligatoryjnym zadaniem samorządu. Wątpliwości co do większego dofinansowania budzi również brak jawnej informacji o zarobkach zarządu klubu.