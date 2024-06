Upamiętnili olkuskich Żydów zamordowanych przez Niemców w obozie Auschwitz II -Birkenau. Zdjęcia

Ponadto w uroczystości wziął udział Marek Księżarczyk, prezes oświęcimskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem - Pamięć o Auschwitz-Birkenau i wspomniany historyk dr Adam Cyra.

- Nasza obecność w tym miejscu, którą akcentujemy co roku, jest ważnym przesłaniem dla wszystkich. Jako mieszkańcy Olkusza troszczymy się o to, aby pamięć o Żydach z Olkusza, również tych zamordowanych przez Niemców podczas okupacji była żywa. Dzisiejsza uroczystość to ważny element naszej działalności, ale również co roku, w dniu likwidacji getta, organizujemy już w Olkuszu marsz z dawnej siedziby starostwa na dworzec PKP. Ma on symbolizować zagładę olkuskich Żydów, których życie zostało dramatycznie przerwane w tym miejscu – akcentuje prof. dr hab. Michał Ostrowski, znany i ceniony astronom.