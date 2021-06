Urlop w czasach zarazy. Jakie miejsca na wypoczynek wybierają Małopolanie?

Zoo w Krakowie, Zakopane, Pustynia Błędowska, Energylandia, Dolina Chochołowska, Ojcowski Park Narodowy, Przylasek Rusiecki, Wieliczka, Turbacz – to najpopularniejsza miejsca wypoczynkowe, jakie Małopolanie wyszukują w Google, planując swój czas wolny. Jak wynika z analiz Google, w czasach pandemii Polacy zdecydowanie preferują wypoczynek krajowy, choć już w nieco mniejszej skali, niż jeszcze w 2020 roku.

Jak podaje Google, w ostatnim miesiącu 7 na 10 wyszukiwań związanych z podróżami dotyczyło miejsc w Polsce, a 31 proc. było związanych z zagranicą. Jest to wyraźna zmiana w porównaniu z 2020 rokiem, kiedy to kierunki w Polsce zdecydowanie przeważały, stanowiąc aż 84 proc. podróżniczych wyszukiwań. Odmrożenie branży turystycznej w połączeniu ze stopniowym znoszeniem niektórych obostrzeń, rosnącą liczbą zaszczepionych osób oraz międzynarodowymi ustaleniami dotyczącymi możliwości podróżowania, dają Polakom większą nadzieję na realizację tegorocznych urlopowych planów. Odzwierciedlają to także hasła wpisywane przez użytkowników w wyszukiwarce Google. W ciągu ostatnich czterech tygodni liczba wyszukiwań związanych z turystyką wzrosła o 32 proc. w skali miesiąc do miesiąca.

Polacy wciąż wybierają urlop w kraju W maju 2021 roku 69 proc. wyszukiwań związanych z podróżami w polskiej wersji Google dotyczyło lokalizacji w Polsce, a kierunki zagraniczne stanowiły 31 proc. Liczby te bliskie są danym sprzed pandemii: w maju 2019 roku zapytania o miejsca w Polsce wynosiły 60 proc. Ze względu na obostrzenia w podróżach zagranicznych, zupełnie odwrotny trend obserwowaliśmy w 2020 roku - wtedy aż 84 proc. zapytań związanych z podróżami w polskiej wersji Google dotyczyło polskich lokalizacji, a tylko 16 proc. zagranicznych.

Najpopularniejsze kierunki zagraniczne dla Polaków to Włochy, Chorwacja, Grecja i Hiszpania. Co ciekawe, w pierwszej ósemce w tym roku znalazły się także Turcja, Egipt, Dominikana oraz Malediwy. To właśnie Dominikana zaliczyła największy wzrost popularności podczas pandemii, gdyż zarówno w 2019, jak i 2020 roku uplasowała się w trzeciej dziesiątce najczęstszych wyszukiwań. Wynika to prawdopodobnie z faktu, że kraj ten nie wprowadził obowiązkowej kwarantanny dla turystów po przyjeździe oraz konieczności okazania negatywnego testu na Covid-19.

Najpopularniejsze miejsca w Małopolsce W 2020 roku w wyszukiwarce Google wyraźnie dało się zauważyć, że Polacy planują wypoczynek w miejscach położonych blisko natury, takich jak parki narodowe czy góry (popularnością cieszyły się takie hasła jak: Tatrzański Park Narodowy, Puszcza Białowieska, Poleski Park Narodowy, Pustynia Błędowska, Turbacz). W tym roku miejsca te są wyszukiwane rzadziej, a prym wiodą atrakcje takie jak Energylandia, Zoo we Wrocławiu czy Zamek Czocha.

Wśród mieszkańców województwa małopolskiego lista najczęściej wyszukiwanych atrakcji turystycznych prezentuje się następująco: Zoo w Krakowie, Zakopane, Pustynia Błędowska, Energylandia, Dolina Chochołowska, Ojcowski Park Narodowy, Przylasek Rusiecki, Wieliczka, Turbacz. ‒ Bardzo często szukamy miejsc położonych w obrębie województwa, w którym mieszkamy. Może to być spowodowane planowaniem krótszych urlopów lub długich weekendów ‒ komentuje Antoni Andruszkiewicz, Travel Industry Manager w Google. ‒ O ile w poprzednim roku Polacy wybierali miejsca i atrakcje na uboczu, z dala od innych ludzi i blisko natury, to w 2021 wśród najpopularniejszych wyszukiwań znalazły się już miejsca bardziej zaludnione: parki rozrywki lub znane kurorty wakacyjne: Karpacz, Krynica-Zdrój, Szklarska Poręba, Kołobrzeg, Międzyzdroje. Na popularności straciły hasła takie jak: Biebrzański Park Narodowy, Jezioro Lazurowe, Tatrzański Park Narodowy – dodaje Andruszkiewicz.

Polacy wyszukują coraz więcej połączeń lotniczych oraz agroturystyki Większe ułatwienia w podróżach zagranicznych sprawiły, że Polacy szukają w Google połączeń lotniczych do różnych krajów. W tym przypadku w 2021 roku czołówka zestawienia urlopowych destynacji jest podobna do tej z lat ubiegłych: Hiszpania, Włochy, Grecja oraz Chorwacja. W ostatnich tygodniach popularność zyskały też takie hasła jak loty do Chorwacji, Madera loty oraz Malta loty, a także loty do Albanii i loty do USA.

Szukając dogodnego zakwaterowania na urlop, Polacy coraz częściej wybierają agroturystyki (wzrost o 32 proc. w porównaniu do roku 2019) lub campingi (wzrost o 46 proc. w porównaniu do roku 2019). Chociaż nadal hotele to ilościowo najczęściej wpisywane hasło w kwestii zakwaterowania, bardziej oryginalne miejsca noclegowe, takiej jak glamping lub agroturystyki to najszybciej rosnący na popularności trend.