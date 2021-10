Uroczystość Wszystkich Świętych. Drugie życie zniczy. Na krakowskich cmentarzach mogą pojawić się kolejne "zniczodzielnie" Bartosz Dybała

Radny miejski Łukasz Gibała proponuje, by na krakowskich cmentarzach stanęły tzw. zniczodzielnie. - Pomysł ten propaguje działania proekologiczne, ma na celu zmniejszenie ilości generowanych odpadów i zapobieganie marnowaniu rzeczy nadających się do powtórnego wykorzystania - podkreśla w interpelacji do prezydenta Krakowa. Miejsca do dzielenia się zniczami, które nadają się do ponownego użycia, z powodzeniem działają na nekropoliach w innych polskich miastach. Krakowscy urzędnicy popierają pomysł i przypominają, że zniczodzielnia jest już dostępna na cmentarzu na Prądniku Czerwonym - jak na razie w formie pilotażu.