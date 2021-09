Utrudnienia w ruchu 20.09.2021 w woj. małopolskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe?

Roboty drogowe: droga 28, Nowy Sącz - Biecz (178. km na odc. 7 km)

Od: 20.09.2021 06:00

Do: 11.10.2021 17:00

Koszenie traw w pasie drogowym,roboty szybko postępujące wykonywane w godzinach 8-19.

Roboty drogowe: droga 28, Nowy Sącz - Biecz (142. km na odc. 33,4 km)

Od: 20.09.2021 06:00

Do: 11.10.2021 17:00

Koszenie traw w pasie drogowym,roboty szybko postępujące wykonywane w godzinach 8-19.

Roboty drogowe: droga 28b, Nowy Sącz - Biecz (0. km na odc. 4,6 km)

Od: 20.09.2021 06:00

Do: 11.10.2021 17:00

Koszenie traw w pasie drogowym,roboty szybko postępujące wykonywane w godzinach 8-19.

Roboty drogowe: droga 28a, Nowy Sącz - Biecz (0. km na odc. 1,9 km)

Od: 20.09.2021 06:00

Do: 11.10.2021 17:00

Koszenie traw w pasie drogowym,roboty szybko postępujące wykonywane w godzinach 8-19.

Roboty drogowe: droga 28, Nowy Sącz - Biecz (190. km na odc. 1,5 km)

Od: 19.09.2021 22:00

Do: 10.10.2021 22:00

Koszenie traw w pasie drogowym,roboty szybko postępujące wykonywane w godzinach 8-19.

Roboty drogowe: droga A4, węzeł Tyniec (408. km na odc. 2 km)

Od: 18.09.2021 18:00

Do: 9.10.2021 22:00

Wymiana dylatacji na obiekcie mostowym.

Zmiany w organizacji ruchu/ ustawienie oznakowania i wygrodzenia pasów ruchu zostaną wprowadzane nocą z 18 na 19.09.2021.

Właściwe prace przy dylatacji rozpoczną się 20.09 od godz. 7:00.

Prace będą prowadzone w 2 etapach:

I etap.

Na jezdni północnej (k. Katowice) będą wyznaczone: 2 pasy ruchu w kierunku Katowic (ograniczenie prędkości do 80km/h) oraz 1 pas w kierunku Rzeszowa (do 60km/h). Na jezdni południowej czyli w kierunku do Rzeszowa ruch będzie się odbywać tylko lewym pasem (ograniczenie prędkości do 60km/h). Czas trwania etapu ok 9 dni.

II etap.

Na jezdni północnej(k. Katowice) będą wyznaczone 2 pasy ruchu w kierunku Katowic oraz 1 pas w kierunku Rzeszowa. Na jezdni południowej ruch będzie się odbywać pasem zjazdowym. Czas trwania etapu ok 9 dni.

Bezpośrednio po zakończeniu wymiany dylatacji na jezdni południowej (k.Rzeszów) nastąpi przejście do wymiany dylatacji na jezdni północnej (k.Katowice) w km 408+980 gdzie prace będą prowadzone w sposób analogiczny. .