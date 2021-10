Uwaga! Oszuści podszywają się pod rachmistrzów i wyłudzają od spóźnialskich m.in. dane z dowodów osobistych

30 września zakończył się Narodowy Spis Powszechny, w którym zbierano informacje o tym, ile nas jest, czym się zajmujemy i jak żyjemy. Dane te zostaną wykorzystane w późniejszej analizie zmian demograficznych i społecznych jakie zaszły na przestrzeni ostatnich 10 lat. Za wcześnie jednak, by mówić o wynikach spisu, tak samo jak za wcześnie jest, by mówić o skali wyłudzeń jakich dokonali do tej pory fałszywi rachmistrzowie. Jak wyglądał ten proceder? Oszuści dzwonili do swoich ofiar i prosili o podanie wysokości zarobków, stanu majątkowego, danych z dowodu osobistego czy nawet danych bankowych. Tymczasem od początku trwania Narodowego Spisu Powszechnego, GUS informował, że takich danych zbierać nie będzie.

Więcej światła na sprawę rzuca badanie, które zostało przeprowadzone przez IMAS International na grupie ponad tysiąca respondentów w I połowie 2021 roku na zlecenie serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów pod patronatem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.