Velo Huta - szlak dla rowerzystów, którzy chcą odkrywać nieoczywiste nowohuckie zaułki

Jak opisuje Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta, szlak podzielony jest na dwie pętle. Mała Pętla, licząca niespełna 20 kilometrów, przeznaczona jest na rodzinne przejażdżki z młodszymi dziećmi. Duża Pętla to propozycja kilkugodzinnej już jazdy blisko 60-kilometrowym szlakiem okrążającym całą Nową Hutę. O ile to tylko możliwe, Velo Huta unika ruchliwych tras ruchu samochodowego, korzystając z tych mniej uczęszczanych, czasami dróg polnych, a także z dostępnej sieci ścieżek rowerowych.

Szlak Velo Huta umożliwia aktywne odkrywanie mniej znanego oblicza Nowej Huty, porzucenie utartych ścieżek i podróż do przeszłości tych terenów. Trasa szlaku wiedzie przez różnorodne krajobrazowo, interesujące architektonicznie, ciekawe historycznie i atrakcyjne przyrodniczo miejsca. Odkrywa nowohuckie zaułki, nieznane szerzej nawet mieszkańcom najmłodszej części Krakowa. Pozwala odwiedzić 13 klubów Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta.

Rowerzyści przejechali dwukilometrową trasą z alei Róż do Klubu Krzesławice. Byli wśród nich także miłośnicy rowerów zabytkowych i nietypowych.

W pobliżu klubów Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta rowerzyści podążający nowohuckim szlakiem znajdą skrzynki geocachingowe, które pozwalają na udział w grze terenowej z wykorzystaniem odbiorników GPS - na przykład w smartfonie. Dla zainteresowanych przejechaniem trasy zostały przygotowane papierowe mapy (można je otrzymać bezpłatnie w biurze Ośrodka na os. Zgody 1, w Dziale imprez i promocji na os. Centrum A 6a oraz w 13 klubach) lub do wyboru ślad gps.

Velo Huta to także szansa na zdobycie rowerowych i rekreacyjnych gadżetów dla dzieci i dorosłych, włącznie z nawigacją rowerową. Co dokładnie i jak zrobić, aby otrzymać nagrody, można przeczytać w regulaminie Akcji Velo Huta na stronie internetowej: krakownh.pl/velohuta. Akcja ruszyła w sobotę (12 czerwca), a potrwa do 12 listopada br.