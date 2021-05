W Andrychowie chcą mieć prąd z "zagazowanych odpadów". Ludzie się boją spalarni. Będzie referendum?

Radna uważa, że planowany zakład mineralizacji odpadów tak naprawdę może się okazać się finalnie zwykłą spalarnią śmieci służącej, na przykład do utylizowania opon.

To głosowanie było za tym, żeby powstało miejsce dla termicznej utylizacji odpadów. Tym samym dajemy wolną ręką rządzącym miastem, żeby mogli tam wybudować cokolwiek innego niż proponuje teraz burmistrz, na przykład związanego z termiczną obróbką. Ta zgoda będzie więc brzemienna w skutkach, a kiedyś jakiś ktoś nam zarzuci, że przecież się państwo na to zgodzili

tłumaczy radna Studniarz.

W Andrychowie na nowatorskie pomysły władz zwykli mieszkańcy patrzą podejrzliwie.

- Często jest tak, że urzędnicy obiecują, że wszystko będzie pod kontrolą, a potem nie jest. Mało to się słyszało w Polsce o takich przypadkach? - komentuje Zofia Łukasik, emerytka z Andrychowa. Przytakuje jej kilka pań, stojących w kolejce w osiedlowym warzywniaku.

- To lepiej te śmieci w ziemi zakopywać? Bo do Chin to już uch wywozić się nie da - dopytuje starszy pan. - Jak się śmieci produkuje, wszystko np. ładując do plastikowych woreczków, to potem trzeba coś z nimi zrobić - dodaje mężczyzna.