W bieckiej kolegiacie wybrzmiały ostatnie nuty tegorocznej edycji Kromer Festivalu Biecz

FLESZ - Co Polacy robili w trakcie pandemii. Naukowcy zbadali nasz styl życia

Przedostatni, binarowski koncert festiwalu przybliżył melomanom niemal nieobecny w polskim życiu koncertowym gatunek, jakim są airs i brunettes, które przez dwa stulecia kształtowały zmysł estetyczny Francuzów. Jego ambasadorami byli sopranistka Anna Zawisza oraz wrocławski zespół Overtone. W tym wykonaniu francuskie airs i brunettes urzekły słuchaczy.

Koncert zamykający festiwal w przekorny sposób odnosił się do tytułu całego festiwalu i opowiadał o odosobnieniu, tęsknocie, wykluczeniu za pośrednictwem dzieł wokalnych i instrumentalnych Haydna i Neukomma. Występ Martyny Pastuszki i {oh!} Orkiestry Historycznej był idealnym zwieńczeni czterech koncertowych wieczorów. Jego dopełnieniem była brawurowe wykonanie partię lamentującej córki Minosa przez zaproszoną do wspólnego występu z zespołem wybitną polską sopranistkę Dorotę Szczepańską.