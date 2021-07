W Bukownie zapraszają na dni otwarte kopalni piasku. Będzie można ją poznać od środka. Atrakcji nie zabraknie Jerzy Zaborski

17 lipca 2021 zaplanowano dni otwarte Zakładu Sibelco Poland w Bukownie. Będzie się można dowiedzieć, jak wygląda droga ziarenka piasku od jego wydobycia do przetworzenia. Co kryje geologiczna historia Bukowna i czy kopalnia może być zielona? Zaintrygowały was te pytania? Żeby poznać na nie odpowiedzi, musicie się zjawić na imprezie pod hasłem „Kopalnia piasku od kuchni”.