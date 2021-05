W Cerekwi powstanie środowiskowy dom samopomocy dla 40 osób. To możliwe dzięki 2 mln zł dotacji na remont opuszczonego od 17 lat budynku

Powiat bocheński, który jest właścicielem budynku po dawnej Szkole Życia w Cerekwi, dostał blisko dwa miliony złotych na jego modernizację i adaptację na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy. Po 17 latach budynek przejdzie gruntowną rewitalizację i niebawem będzie służył mieszkańcom Powiatu Bocheńskiego.

Zarząd powiatu bocheńskiego na początku 2021 roku wystąpił z wnioskiem na remont tego obiektu. Udało się uzyskać 1 mln 921 107 tys. zł dofinansowania z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem".

- Budynek w Cerekwi to obiekt z lat osiemdziesiątych, pełnił kiedyś funkcję Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. W efekcie przeprowadzonych tam prac powstanie piękny i w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych obiekt. W budynku zaprojektowano pomieszczenia do ogólnej terapii zajęciowej i pomieszczenia do indywidualnego poradnictwa. Zastosowane będą rozwiązania funkcjonalne umożliwiające prowadzenie zajęć - mówi Adam Korta, starosta bocheński.