W Krakowie będzie referendum w sprawie Igrzysk Europejskich? Nikłe szanse. Większość radnych jest przeciw

Dodał, ze projekt składany jest już teraz również po to, żeby urzędnicy mieli wystarczająco dużo czasu na przygotowania do referendum. – Będzie to jednocześnie na tyle wcześnie, żeby nie popełnić błędu, z jakim mieliśmy do czynienia w przypadku Zimowych Igrzysk Olimpijskich, kiedy władze miasta zdążyły wydać 11 milionów złotych, zanim w ogóle spytano mieszkańców o zdanie – powiedział Maślona.

Inne kluby nie popierają pomysłu z referendum

Wysiłki klubu KdM raczej nie przyniosą efektu, bo pozostałe kluby w radzie miasta pomysłu referendum nie popierają. - Decyzja o organizacji IE została już podjęta. Czas na referendum był dwa lata temu, a nie gdy Igrzyska są za pasem. To bardzo niepoważne podejście. Radni albo przespali moment organizacji referendum, albo skończyły im się tematy - mówi nam Michał Drewnicki z klubu PiS, największego w radzie miasta. Jak dodaje, jego klub nie poprze uchwały ws. referendum.