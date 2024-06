W Krakowie ma pojawić się nowa linia tramwajowa. Jej początek wyznaczy pętla Czerwone Maki

"Do 2 sierpnia można składać oferty w nowym przetargu na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji rozbudowy ulicy Bunscha i budowy ulicy Humboldta. Zadaniem zwycięzcy przetargu będzie zaproponowanie kilku wariantów koncepcji tej inwestycji, spośród których wskazane będzie rozwiązanie preferowane do dalszych prac. W oparciu o wariant preferowany złożony będzie wniosek do decyzję środowiskową. W ramach tego postępowania przeprowadzone będą konsultacje społeczne" - podają urzędnicy.

Zgodnie z założeniem, ulica Bunscha ma zostać rozbudowana na odcinku ok. 1,4 km. Na jej przedłużeniu ma powstać ulica Humboldta o długości ok. 1,3 km. Następnie na odcinku od ulicy księdza Trockiego do węzła autostradowego A4 Kraków – Skawina ma zostać rozbudowana ulica Skotnicka ok. 1 km.