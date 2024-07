W Krakowie rozpoczyna się Festiwal Muzyki Polskiej. Od średniowiecza po współczesne kompozycje

Koncertem specjalnym w Filharmonii Krakowskiej rozpocznie się w piątek, 12 lipca (godz. 19.00) jubileuszowa, 20. edycja Festiwalu Muzyki Polskiej. Melomani usłyszą operę Karola Kurpińskiego, do słów Juliana Ursyna Niemcewicza "Jadwiga, królowa Polska" w 650. rocznicę urodzin, 640. rocznicę koronacji i 625. rocznicę śmierci św. Jadwigi. Tytułową partię zaśpiewa wybitna sopranistka Edyta Piasecka. Solistom towarzyszyć będzie chór Mieszany Katedry Wawelskiej, Chór Filharmonii Krakowskiej oraz Sinfonietta Cracovia pod batutą węgierskiej dyrygentki Ilony Dobszay-Meskó.

- Krakowska publiczność mogła usłyszeć ten utwór w pierwszym roku pandemii, wtedy wykonaliśmy tę operę dla 120 osób zgromadzonych w kościele św. Katarzyny, jako jedyny działający w tym czasie festiwal. Był to koncert szczególny, mam nadzieję, że będzie także szczególnym wydarzeniem wykonany w piątek wieczorem - wyjaśnia dyrektor festiwalu Paweł Orski. - Założeniem było, by ten koncert specjalny był oparty na współpracy międzynarodowych artystów. Zaprosiłem do tego przedsięwzięcia wybitną dyrygentkę węgierską Ilonę Dobszay-Meskó oraz Regimantasa Gabšysa - to młody baryton z Wilna, który wykona partię Władysława Jagiełły.