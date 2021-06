W Krakowie stanął nowy pomnik Jana Pawła II - dar od Węgrów [ZDJĘCIA]

Pierwotnie uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika miało nastąpić 23 marca 2021 r., a więc w Dniu Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, jednak z powodu trwającej pandemii było to możliwe dopiero teraz.

Autorem dzieła jest wybitny węgierski artysta rzeźbiarz Lajos Győrfi. Działania zmierzające do stworzenia przez artystę pomnika dla stolicy Małopolski podjął Konsulat Węgier w Krakowie. Spotkało się to z pozytywną reakcją ze strony Kancelarii Premiera Węgier i Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu. Do powstania pomnika przyczynił się również kardynał Stanisław Dziwisz, który przeznaczył na ten cel honorarium należne z tytułu otrzymanej na Węgrzech Nagrody im. Sándora Petőfiego. Ideę wsparli także metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski i rektor Uniwersytetu Papieskiego ks. prałat Robert Tyrała.

Dzieło Lajosa Győrfiego, będące wyrazem szacunku i duchowej bliskości Węgrów z Janem Pawłem II, upamiętnia mijającą setną rocznicę urodzin papieża Polaka. Artysta jest głęboko związany z Polską, ponieważ jego żona Maria pochodzi ze Strzegomia. - Polska duchowość małżonki miała znaczący wpływ na życie i twórczość Lajosa Győrfiego. Artysta powiedział: „Moja żona jest Polką, przez co w mojej pracy obecna jest natura Polaków. Jest to więc dzieło, które odzwierciedla osobowość Papieża. Taki miałem plan, który teraz się urzeczywistnił” - przekazał Konsulat Generalny Wegier w Krakowie.