W Muzeum Auschwitz powstaje nowa stała wystawa o Polakach w KL Auschwitz i mieszkańcach ziemi oświęcimskiej w czasie II wojny światowej

Nowa wystawa w bloku 15 na terenie byłego obozu Auschwitz

Historia Oświęcimia w czasie II wojny światowej

- Polaków mieszkających w pobliżu tzw. strefy interesów obozu – obszaru 40 km kwadratowych izolujących teren obozowy od świata zewnętrznego. Całość zakończy wykaz ponad 1200 nazwisk osób pomagającym więźniom – dodał dr Piotr Setkiewicz.

Niemcy w latach 1940-1945 deportowali do obozu Auschwitz ok. 1,3 miliona osób, w tym ok. 450 tysięcy obywateli II Rzeczpospolitej: ok. 300 tysięcy Żydów, ok. 150 tys. Polaków oraz ok. 1400 Romów.

Na czas realizacji projektu na parterze bloku 21 odwiedzającym udostępniona została tymczasowa ekspozycja poświęcona losom Polaków w niemieckim obozie Auschwitz.

Wystawa ta składa się z kilku rozdziałów. Pierwszy z nich skupia się na historii pierwszego transportu Polaków do obozu Auschwitz 14 czerwca 1940 r. z Tarnowa. Więźniów pierwszego transportu pokazują m.in. odnalezione niedawno unikatowe zdjęcia ze zbiorów Marka Tomaszewskiego. Kolejne części opowiadają o różnych dużych akcjach deportacyjnych polskich obywateli: z Zamojszczyzny, gett Zagłębia Dąbrowskiego oraz getta w Litzmannstadt, czy powstańczej Warszawy.