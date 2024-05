W sobotę w Bochni kolejna zbiórka makulatury dla Afryki. Dochód trafi do Centrum Dziecka w Kamerunie

Dochód ze sprzedaży zebranej makulatury zostanie przeznaczony na Centrum Dziecka w stolicy Kamerunu.

- Z informacji otrzymanych od s. Kolbeny, koordynatorki budowy Centrum Dziecka, dowiadujemy się, że konieczne jest wyposażenie następnych sal dla przedszkolaków, gdyż jeszcze wiele dzieci jest pozbawionych opieki i czeka na przyjęcie do przedszkola. Dlatego zapraszamy, wszystkich ludzi dobrej woli i o wrażliwym sercu do przyniesienia zużytego papieru, kartonu - mówi Maria Ślusarz, organizatorka bocheńskiej akcji.

Istnieje też możliwość wcześniejszego dostarczenia makulatury do bazy firmy recyklingowej Ekombud przy ul. Krzyżanowickiej 68 (przedłużenie ul. Wygoda) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 14. Kartkę z potwierdzeniem oddania makulatury można przekazać do kancelarii parafialnej przy parafii św. Pawła lub organizatorom akcji w dniu zbiórki.

- Każdy przekazany przez nas kilogram makulatury pomoże wykończyć i wyposażyć w niezbędny sprzęt następne sale przedszkolne w powstającym Centrum Dziecka w bardzo biednej dzielnicy Cariere w Yaounde stolicy Kamerunu. Pomóżmy dzieciom ulicy - apeluje Maria Ślusarz.

W Bochni zebrano ponad 26,5 tony makulatury dla Afryki