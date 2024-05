W SOSW w Oświęcimiu upamiętniono patronkę placówki, Zofię Posmysz. W każdym potrafiła znaleźć dobro

Uczniowie ośrodka przedstawili spektakl poświęcony patronce szkoły. Potem, włodarze powiatu oświęcimskiego, wręczyli nagrody laureatom konkursu plastycznego dotyczącego Zofii Posmysz.

- Patronka waszej szkoły, w każdej sytuacji i w każdym człowieku, potrafiła dostrzec dobro – podkreślił Leszek Szuster, były dyrektor Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży, a prywatnie przyjaciel Zofii Posmysz.

Podczas uroczystości i programu artystycznego z udziałem podopiecznych ośrodka, starostwa Andrzej Skrzypiński zaapelował do uczniów, by pamiętali o patronce placówki i jej wspaniałej drodze życiowej, a będącej wzorem do naśladowania.

Starostwo Powiatowe Oświęcim/Rafał Lorek

Skoro był to dzień patronki SOSW, nie mogło się obejść bez oddania hołdu Zofii Posmysz, przed jej portretem, autorstwa Andrzeja Domarzewskiego. Artysta został uhonorowany tytułem Przyjaciela Ośrodk, a przyznanym przez dyrekcję placówki, grono pedagogiczne i uczniów.