W starciu rezerw drugi zespół Wisły lepszy od Bruk-Betu Termaliki

Bramkarz „Słoni” nie uchronił już swojej drużyny od utraty gola w 6 min, gdy kolejny z krakowian, Zimon będąc na czystej pozycji, pewnie posłał futbolówkę do siatki. W pierwszej połowie przewaga gości była wyraźna, a najbliższy podwyższenia wyniku w 43 min był Szywacz, lecz przegrał pojedynek z P. Janczym.

Krakowianie od początku meczu ruszyli do zdecydowanej ofensywy i już w pierwszych pięciu minutach były gracz Wolanii Wola Rzędzińska Kaczówka dwukrotnie był w sytuacjach sam na sam z bramkarzem, w obu przypadkach P. Janczy wygrywał te pojedynki.

Miejscowi pierwszą klarowną okazję bramkową mieli dopiero w 49 min, lecz strzał K. Surowca obronił Broda. Chwilę później kolejnej sytuacji sam na sam z bramkarzem nie wykorzystał... Kaczówka. Jakby tego było mało w 64 min, po zbyt krótkim podaniu od obrońcy, próbujący ratować sytuację Broda sfaulował walczącego o piłkę Deisadze i arbiter wskazał na „wapno”. Pewnym wykonawcą rzutu karnego był Różycki (syn byłego zawodnika IV-ligowej Tuchovii Krzysztofa).

Po stracie gola krakowianie cały czas dążyli do zdobycia zwycięskiej bramki. Cel osiągnęli dopiero w 88 min, gdy Kaczówka po raz kolejny znalazł się na czystej pozycji. P. Janczy znów obronił jego strzał, ale piłka jeszcze raz trafiła pod nogi napastnika Wisły, który ograł jeszcze dwóch niecieczan i posłał futbolówkę do pustej bramki. Warto podkreślić, że w drugiej połowie pierwszy występ po wyleczeniu kontuzji zanotował wiślak Marc Grau, ale nie wniósł zbyt wiele do gry swojej drużyny.