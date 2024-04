W tych szarlotkach się zakochasz! Przepisy na wyjątkowe ciasta z jabłkami. Takich jabłeczników jeszcze nie jadłeś!

Nie ma jak szarlotka! Pachnąca najlepszymi jabłkami – niebo na talerzu! Szarlotka babcina, szarlotka z budyniem, szarlotka z serem… Z tymi przepisami zrobisz najlepszą szarlotkę na świecie, a smak pozostanie na długo w pamięci. Zobaczcie sprawdzone przepisy!

Czy wiecie, że klasyczna szarlotka (jabłecznik) pochodzi z Francji? Marie-Antoine Carême, francuski szef kuchni i cukiernik, stworzył ciasto o nazwie "charlotte russe" specjalnie dla cara Aleksandra I! Szarlotka nazwę zawdzięcza księżnej Charlotcie, szwagierce imperatora, późniejszej carycy.

Szarlotka to jedno z ulubionych ciast. Mamy dla Was przepisy na szarlotkę:

Szarlotka babcina na półkruchym cieście

Szarlotka z budyniem

Szarlotka z serem Wszystkie obłędnie pyszne! Przepisami na niebanalne szarlotki podzieliła się Sylwia Ładyga, autorka bloga „Ostra na słodko”, uczestniczka kulinarnego show Master Chef. Spróbujcie szarlotek według jej przepisów – to prawdziwe niebo na talerzu.

Szarlotka babcina na półkruchym cieście [PRZEPIS]

Szarlotka babcina na półkruchym cieście. Pycha! Fot. Sylwia Ładyga Składniki 400 g mąki pszennej

1/3 szklanki cukru

2 łyżeczki proszku do pieczenia

2 jajka

opakowanie cukru wanilinowego

4 łyżki mleka

łyżka śmietany kwaśnej 18 proc.

150 g masła

Składniki na nadzienie 2 kg jabłek

1/2 szklanki cukru

opakowanie cukru wanilinowego

łyżka cynamonu

40 g masła

2 łyżki mąki ziemniaczanej Wykonanie

Nadzienie. Z jabłek usunąć gniazda, pokroić w kostkę, wrzucić do garnka, dodać 4 łyżki wody, cukry, cynamon i masło. Na wolnym ogniu dusić do miękkości, mieszając od czasu do czasu.

Pod koniec wsypać mąkę ziemniaczaną, mieszać około minuty i odstawić do przestudzenia.

Ciasto. Mąkę przesiać z proszkiem i cukrami. Dodać jajka, łyżkę śmietany i masło, wyrobić, zagniatać przez ok. 5 minut.

Wyciągnąć na stolnicę oprószoną mąką, przeciąć na 2 części.

Jedną częścią wylepić blachę (25×28) wyłożoną papierem do pieczenia, nakłuć. Podpiec ok. 10 minut w 180 stopniach. Na podpieczone ciasto dać prażone jabłka. Do pozostałego ciasta dodać 4 łyżki mleka (ma zrobić się lejące ) i wyłożyć na nadzienie.

Piec około 30-35 minut, dokładnie wystudzić. Obficie posypać cukrem pudrem.

Przepis Sylwii Ładygi, autorki bloga „Ostra na słodko”

Szarlotka z budyniem. To ciasto z jabłkami i pyszną masą budyniową zachwyci każdego! [PRZEPIS]

Szarlotka z budyniem. To ciasto z jabłkami i pyszną masą budyniową zachwyci każdego! Fot. Sylwia Ładyga Składniki na blaszkę (24×26)

Ciasto

mąka – 3,5 szklanki

proszek do pieczenia – 2 łyżeczki

śmietana 18% gęsta – 2 łyżki

jajko – 2 sztuki

cukier – 3/4 szklanki

margaryna – 250 g

cukier waniliowy – 1 opakowanie Składniki na masę mleko – 750 ml

budyń waniliowy – 2 opakowania

cukier – 5 łyżek

jabłka – 1 kg Wykonanie

Ciasto. Wszystkie składniki dokładnie ze sobą mieszamy, wyrabiamy gładkie ciasto (jeśli będzie za bardzo się kleić podsypujemy mąką).

Dzielimy na 2 części, obydwie rozwałkowujemy i jedną układamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia.

Masa budyniowa

Z 750 ml mleka odlewamy 1/4 szklanki i dodajemy do niej 2 budynie. Resztę mleka gotujemy z cukrem, a następnie do gorącego wlewamy budynie i gotujemy gładki budyń.

Obieramy jabłka, kroimy w kostkę i układamy na cieście. Zalewamy gorącym budyniem. Przykrywamy drugą rozwałkowaną częścią ciasta. Wkładamy do nagrzanego na 180 stopni piekarnika na około 45 minut.

Studzimy, posypujemy cukrem pudrem. Zajadamy!

Smacznego!

Przepis Sylwii Ładygi, autorki bloga „Ostra na słodko”

Szarlotka cytrynowa z serem. Niebanalne ciasto do kawy [PRZEPIS]

Szarlotka cytrynowa z serem. Niebanalne ciasto do kawy. Fot. Sylwia Ładyga Składniki: Ciasto cytrynowe:

masło min. 82% – 300 g

cukier drobny – 230 g

jajka – 6 szt

cytryna – 3 szt

mąka pszenna – 300 g

proszek do pieczenia – 3 łyżeczki Warstwa jabłkowa: jabłka – 1 kg

rodzynki – 30 g

masło – 20 g

cynamon – 1 łyżeczka Warstwa serowa: ser 3 x mielony – 500 g

cukier – 100 g

wanilia – 1 laska

jajko – 2 szt

budyń waniliowy – 18 g

UWAGA! Wszystkie składniki powinny mieć temperaturę pokojową. Wykonanie

W rondelku roztapiamy masło, dodajmy obrane i pokrojone w plasterki jabłka i rodzynki, podsmażamy aż zmiękną, ale się nie rozpadną. Dodajemy cynamon, studzimy.

Ciasto cytrynowe:

Miękkie masło ucieramy na jasną, puszystą masę, a następnie nie przerywając miksowania dodajemy po jednym jajku.

Na koniec wlewamy sok wyciśnięty z 3 cytryn oraz wsypujemy mąkę przesianą proszkiem do pieczenia.

Dno formy wykładamy papierem do pieczenia, wylewamy ok. 3/4 ciasta, układamy plastry jabłek.

Masa serowa:

Wszystkie składniki delikatnie,ale dokładnie miksujemy. Masę wykładamy na jabłka.

Całość:

na masę serową wykładamy resztę ciasta (może to być kleksami, ciasto i tak się połączy).

Pieczemy w nagrzanym o 180 stopni piekarniku przez ok. 45 minut.

Całkowicie studzimy, zajadamy!

Smacznego!

Przepis Sylwii Ładygi, autorki bloga „Ostra na słodko”

