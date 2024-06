W urzędzie uspokajają: kładka Kazimierz - Ludwinów nie spowoduje skreślenia Krakowa z listy UNESCO

Krakowski magistrat poinformował, że Małopolska Wojewódzka Konserwator Zabytków Katarzyna Urbańska wezwała realizatora budowy kładki Kazimierz – Ludwinów do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia ingerencji konstrukcji kładki w bulwary po stronie Kazimierza. - Protesty i obawy mieszkańców o skreślenie Krakowa z listy UNESCO są bezpodstawne - przekonują w urzędzie.

Wdrożenie wytycznych postulowanych przez konserwatora wiąże się z koniecznością przeprojektowania kładki i wykonania analizy statyczno-wytrzymałościowej, która będzie podstawą do wprowadzenia zmian. – Trwają prace nad projektem, który ma być zgodny z ustaleniami, jakie zapadły na spotkaniu u Małopolskiej Konserwator Zabytków. Wprowadzane zmiany mają polegać m.in. na obniżeniu ramp po stronie Kazimierza – mówi Kazimierz Łatak, architekt i projektant kładki. Łukasz Szewczyk, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich podkreśla, że celem zmian jest maksymalne ograniczenie ingerencji rozwiązań konstrukcyjnych w krajobraz i bulwary po stronie Kazimierza. W urzędzie zaznaczają, że budowa kładki jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania terenu „Bulwary Wisły”, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa, Strategią Rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć Kraków 2030” oraz Studium podstawowych tras rowerowych Miasta Krakowa. - Dodatkowo Kraków uzyskał wszystkie niezbędne uzgodnienia, pozwolenia i decyzje administracyjne zezwalające na realizację kładki. Miasto uzyskało promesę dofinansowania inwestycji z Programu Polski Ład w wysokości 65 mln zł oraz zabezpieczyło na budowę kładki odpowiedni wkład własny - dodają w magistracie.

Katarzyna Urbańska zaznacza, że kładka budowana jest w strefie buforowej, a nie w historycznym centrum, które jest objęte ochroną UNESCO, zaś wprowadzone zmiany pozwolą na zachowanie statusu UNESCO.

Informacje o zagrożeniu skreślenia zabytkowego centrum Krakowa z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO pojawiły się po złożeniu protestu przez komitet obywatelski "Bulwary to My" do Dyrektora Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj:

W magistracie podkreślają: - Warto pamiętać, że wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO wiąże się z wypełnianiem konkretnych obowiązków. Państwo musi składać raporty do Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO na temat stanu obiektu, jego ochrony, konserwacji i zarządzania, by umożliwić Komitetowi Światowego Dziedzictwa monitorowanie stanu zachowania wartości obiektu. Sam wpis na listę nie poprawia z reguły ochrony obiektu, którą określają przepisy prawa narodowego.

Jeżeli dobro wpisane na listę jest narażone na poważne i konkretne zagrożenia, komitet rozpatruje umieszczenie go na Liście Światowego Dziedzictwa w zagrożeniu. Jeżeli wyjątkowa uniwersalna wartość dobra, która uzasadniała jego wpis na Listę Światowego Dziedzictwa zostanie zniszczona w istotnej części, komitet rozpatruje usunięcie dobra z Listy Światowego Dziedzictwa. Skreślenie z listy następuje zawsze po głębokiej analizie przez merytoryczne organizacje doradcze Komitetu Światowego Dziedzictwa oraz sekretariat Komitetu, którym jest Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dotychczas z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, istniejącej od 1978 roku, wykreślono wyłącznie trzy obiekty. Jako ostatni został oficjalnie usunięty Liverpool, który doceniono w 2004 roku między innymi za zabytkowy port. Decyzję uzasadniono nowymi inwestycjami na nabrzeżu i w dokach, które według Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w nieodwracalny sposób zmieniły unikatowy charakter tego miejsca.

Dlaczego pszczoły są ważne?

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!