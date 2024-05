W Wadowicach odbędzie się Małopolski finał Pucharu Tymbarku. 16 i 17 maja walczyć będą tu młodzi piłkarze w całego województwa

Do udziału w XXIV edycji Pucharu Tymbarku zgłosiło się 11 200 drużyn z całej Polski, co stanowi wzrost o 26 proc. w stosunku do poprzedniej edycji turnieju. Od połowy marca większość zespołów przystąpiła do rozgrywek gminnych i powiatowych, aby wyłonić reprezentantów powiatów w trzech kategoriach wiekowych – U-8, U-10 i U-12.

Małopolskie walczy o Finał Ogólnopolski Pucharu Tymbarku

– Pod koniec ćwierćfinału kontuzji uległa nasza bramkarka i musieliśmy udać się do szpitala, przez co morale drużyny nieco spadły. Przed wyjazdem poprosiłem dziewczynki, żeby zagrały na miarę swoich możliwości i zrobiły to dla Martynki, która z płaczem opuszczała boisko. Wzięły to mocno do serca i grały ze zdwojoną siłą, co przyniosło efekt w postaci wygranego finału. Grze towarzyszył im okrzyk „Trójka dla Martynki”. Jestem bardzo dumny z postawy mojej drużyny. Wszyscy jesteśmy natomiast szczęśliwi, bo finał w Warszawie był dla dziewczyn spełnieniem marzeń – opowiadał Marcin Szczerba, szkoleniowiec drużyny z Zakopanego.

Puchar Tymbarku to początek kariery

– Puchar Tymbarku to niezwykła inicjatywa, docierająca z roku na rok do coraz większej liczby uczennic i uczniów szkół podstawowych. Jesteśmy dumni, że w realny sposób możemy przyczyniać się aktywizacji ruchowej dzieci, wspierając ich rozwój nie tylko w zakresie sportowym, ale również społecznym – mówi wiceprezes PZPN ds. piłkarstwa amatorskiego, Adam Kaźmierczak.

– Ruch i sport są ważnymi elementami dzieciństwa, bo to inwestycja w zdrowie i kształtowanie charakteru. Dla najlepszych to też możliwość uczynienia pierwszego kroku, by kiedyś zagrać w reprezentacji Polski, a historia Pucharu Tymbarku pokazuje, że to bardzo realne. To projekt, który niesie pozytywne efekty społeczne oraz sportowe, dlatego jako Tymbark już od 18 lat jesteśmy generalnym sponsorem rozgrywek. Życzę wszystkim uczestnikom XXIV edycji Pucharu Tymbarku, by udział w turnieju był fantastyczną przygodą, która jeszcze bardziej rozwinie piłkarską pasję – powiedział Krzysztof Pawiński, CEO Grupy Maspex, do której należy marka Tymbark.