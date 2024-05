W wakacje ma zostać otwarta restauracja na szczycie najwyższego budynku w Krakowie. Będzie się świeciła po zmroku

- Najemca dwóch ostatnich kondygnacji ma przygotować przestrzeń pod działalność restauracyjną. Plan jest taki, by nowy lokal zaczął tam działać podczas tegorocznych wakacji - mówi Magdalena Zielińska-Warszawa z firmy GD&K Consulting będącej współwłaścicielem kompleksu Unity Centre.

Unity Tower z certyfikatem zielonego budynku

Aktualnie nie planuje się iluminacji całego wieżowca, bowiem Unity Tower zyskał rangę certyfikowanego zielonego budynku, który spełnia obecne światowe standardy oszczędności energii.

Na początku czerwca w budynku Unity Square One, przy placu prowadzącym do wieżowca, ma zostać otwarta restauracja oferująca dania kuchni europejskiej. Lokal ma pomieścić do 120 gości. O nastrój w wieczornych godzinach mają zadbać muzycy grający na fortepianie a także muzyka na żywo w wybranych dniach tygodnia. Dodatkowym walorem ma być winiarnia z bogatą ofertą wybranych win i alkoholi.