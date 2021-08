Wadowice. Były poseł zgorszony spektaklem plenerowym przed papieską bazyliką. Zarzut? Autor sztuki to... noblista i "lewak" [WIDEO]

Teatr KTO to jeden z najlepszych teatrów ulicznych w Polsce i bardzo się cieszymy, że wystąpił na wadowickim rynku ze spektaklem „Ślepcy”. Widowisko to od 10 lat podbija serca publiczności nie tylko w kraju, ale i za granicą, a było grane m.in.: w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Czechach, Kostaryce, Meksyku, Korei, Rumunii. Spektakl łącznie wystawiono 110 razy i nigdzie nie budził kontrowersji, wręcz przeciwnie, zbierał doskonałe recenzje o czym można szeroko przeczytać w Internecie. Tak samo było w Wadowicach. Po spektaklu artyści zebrali gromkie brawa, słowa uznania i podziękowania od publiczności. Ze swojej strony zachęcam każdego, kto spektaklu nie widział, aby go obejrzał, gdy tylko nadarzy się możliwość. Myślę, że wtedy zarzut o pornografię zostanie uznany za bezsensowny. A zupełnie na marginesie dodam, że Wydział Promocji nie mieści się przy ulicy Mysiej 5 w Warszawie i nie zajmuje się cenzurą, co mogą sugerować zadane pytania dotyczące ingerencji w scenariusz i spektakle prezentowane w naszym mieście. Ale jeśli Pan Redaktor, albo Panowie Józef Brynkus i Krzysztof Sitko wniosą taki postulat, to tutejszy samorząd z pewnością go rozważy