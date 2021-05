Wadowiczanin zrobił komiks o Janie Pawle II na 101. rocznicę jego urodzin, który chwali kardynał Dziwisz. Młodzi to kupią?

W 101. rocznicę urodzin Karola Wojtyły swoją premierę ma komiks o Janie Pawle II, "Nasz Papież. Karol Wojtyła", autorstwa pochodzącego z Wadowic Tomasza Kleszcza. Nowy komiks można już zamówić przez internet.

To biografia obejmująca czas od narodzin małego Lolka do wyjazdu Karola Wojtyły na konklawe. 120 stron komiksu w formacie A4 to głównie anegdoty pokazujące Karola Wojtyłę, jak zaznacza sam autor, z przymrużeniem oka.

Wybrane strony komiksu o Janie Pawel II https://komiksnaszpapiez.pl/