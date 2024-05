Wakacje 2024 – warto poznać swoje prawa - przypomina je Jonasz Kita, radca prawny z kancelarii Lex Projects

W przypadku, gdy z rozmaitych przyczyn chcemy odstąpić od umowy dotyczącej wyjazdu na wakacje, zawartej na odległość, poza lokalem biura podróży, wówczas w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia możemy od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, chyba że negocjacje ustne, na podstawie których została zawarta umowa, były prowadzone w oparciu o wcześniejsze zamówienie, które zostało przez nas złożone. Ponadto możemy odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. W innych przypadkach, odstąpienie od umowy zapewne będzie wiązać się z koniecznością zapłacenia odpowiedniej i uzasadnionej opłaty za odstąpienie od umowy. Wysokość opłat z reguły określona jest w treści umowy lub regulaminie stanowiącym załącznik do umowy.

Szerokie pozostają prawa podróżujących samolotami odlatującymi z lotniska znajdującego się na terytorium Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej oraz podróżujących odlatujących z lotniska znajdującego się w kraju trzecim i lądujących na lotnisku w Państwie Członkowskim. W przypadku odwołania lotu pasażerowie mogą skorzystać z kilku opcji, w tym zwrotu kosztów zakupu biletu, lotem powrotnym do pierwszego miejsca odlotu, w najwcześniejszym możliwym terminie czy też zmianą planu podróży, na porównywalnych warunkach, do ich miejsca docelowego, w najwcześniejszym możliwym terminie. Dodatkowo jeżeli w przypadku gdy miasto lub region jest obsługiwane przez kilka lotnisk, przewoźnik lotniczy oferuje pasażerowi lot na inne lotnisko niż to, do którego została zrobiona rezerwacja. Przewoźnik lotniczy ponosi koszt transportu pasażera z tego innego lotniska na lotnisko, do którego została zrobiona rezerwacja lub na inne pobliskie miejsce uzgodnione z pasażerem.

Z kolei w przypadku opóźnienia samolotu pasażerom przysługuje prawo do odszkodowania, w następujących wysokościach - 250 euro dla wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów, 400 euro dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów, 600 euro dla wszystkich innych lotów niż loty określone powyżej. Adekwatnie, w przypadku opóźnienia o dwie lub więcej godzin w przypadku lotów do 1 500 kilometrów, o trzy lub więcej godzin w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości pomiędzy 1 500 a 3 500 kilometrów, o cztery lub więcej godzin w przypadku wszystkich innych lotów – pasażerowie mają prawo m.in. do posiłków oraz napojów w ilościach odpowiednich do czasu oczekiwania, dwóch bezpłatnych rozmów telefonicznych, dwóch dalekopisów, dwóch przesyłek faksowych lub e-mailowych.