Waldemar Klisiak, były olimpijczyk hokejowy, trenerem mentalnym: Co włożymy do głowy, to potem zbierzemy na lodzie – mówi

Skąd wziął się pomysł roli trenera mentalnego? Nie interesuje pana już praca z drużynami hokejowymi? Były przecież na tym polu wielkie chwile, jak choćby awans do ekstraklasy z Naprzodem Janów…

Decyzję podjąłem z dwóch powodów. Chcę od początku do końca odpowiadać za to, co robię. Będąc nie tak dawno dyrektorem sportowym oświęcimskiego klubu, nie na wszystko miałem wpływ. Jeśli zarząd miał swoje koncepcje, potrafił torpedować moje pomysły. Pracując na własny rachunek, będę cieszył się sukcesami, ale - jeśli popełnię błąd – będę mógł mieć pretensje tylko do siebie. Jednak głównym powodem tego, że zdecydowałem się na trenerkę mentalną, jest obraz polskiego hokeja. Fakt, że nasi zawodnicy są wypierani przez średniej klasy obcokrajowców. Nie potrafią stawić im czoła, a jeśli już, to jednostki. A przecież w czasach mojego wejścia w dorosły hokej, polska liga była oparta na rodzimych zawodnikach. Na poziom sportowy nie można było narzekać.