Walka o władzę w cieniu widma faszyzmu. Słynny serial "Król" już na płytach DVD i Blue-ray

– Szczepan to poważny zawodnik, z którym rozmawia się poważnie. Szybko nawiązaliśmy nić porozumienia. Wbrew temu, co mi się wydawało na początku, nie ma nic lepszego niż żyjący autor, którego w każdej chwili możesz zapytać o radę. Był tam, gdzie go potrzebowałem, a nie pchał się tam, gdzie jego jurysdykcja się kończyła – dodaje Jan P. Matuszyński.