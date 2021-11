Wandal zniszczył serce na nakrętki. „Policja sprawdzi monitoring” [ZDJĘCIA]

Sprawa została zgłoszona na policję, ale fakt jest taki, że zbiórka musiała zostać wstrzymana. Uszkodzenie metalowej konstrukcji zauważono w piątek 29 października, gdy opróżniano serce.

– Nie umiem nawet znaleźć słów, by określić to, co zrobił sprawca – przyznaje w rozmowie z „Gazetą Krakowską” prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Najlepiej Razem” Wanda Czyszczoń.

– Jest wniosek o ściganie tej osoby lub osób. Policja ma przeglądać monitoring. Czekamy na rozwiązanie tej sprawy i mamy nadzieję, że sprawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności i pomoże w remoncie pojemnika – ma nadzieję prezes Czyszczoń.

– Mamy swoje problemy. Nasze stowarzyszenie jest małe. Serce udało nam się wykonać dzięki ludziom dobrej woli. Nie mamy ani grosika na naprawę. A koszt, z tego co udało mi się już dowiedzieć, to nawet kilkaset zł. Czekamy jak na zbawienie na to, by znaleźć sprawcę bądź sprawców. Liczymy też na to, że może uda nam się je jakoś naprawić. Może ktoś zaoferuje kawałek blachy. Jeśli uda się znaleźć winowajcę, powinien zapłacić za uszkodzenia. W tamtejszej okolicy przebywają tzw. młodzi gniewni. Jeżdżą na rowerach, deskorolkach. Być może komuś z nich nie spodobało się nasze serce? Stało tam od maja br. Nikomu nie przeszkadzało. Wręcz przeciwnie, akcja miała bardzo duży odzew wśród mieszkańców. Wielu z nich mówiło, że pojemnik znajduje się w fajnej lokalizacji – opowiada Pani Wanda.