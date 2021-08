We wrześniu tegoroczna edycja festiwalu kina niezależnego Mastercard Off Camera. Jakie filmy powalczą w Konkursie Głównym?

Wśród filmów zakwalifikowanych do Konkursu Głównego czternastej edycji festiwalu kina niezależnego Mastercard Off Camera będzie jedna polska produkcja – „Sweat” Magnusa Von Horna. Film opowiada o trzech dniach z życia Sylwii Zając, influencerki fitness. W internecie ma setki tysięcy followersów, w realu otacza ją grupa lojalnych współpracowników, a na imprezach każdy próbuje do niej podejść, by ją poznać. Kiedy jednak jest w domu i wyłącza telefon, zostaje zupełnie sama.

Magnus von Horn przygląda się blaskom oraz cieniom popularności w dobie mediów społecznościowych. Udowadnia też, jak łatwo wykreować w nich wizerunek, mający tak naprawdę niewiele wspólnego z rzeczywistością. Film szwedzkiego reżysera, podobnie jak jego debiut „Intruz” (2015), znalazł się w oficjalnej selekcji festiwalu w Cannes (2021), nie zdobył jednak żadnej nagrody.