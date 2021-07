Weekend w Arenie Garden. Śniadania na trawie, zajęcia sportowe i koncerty

Sobota w Arenie Garden rozpoczęła się pożywnym śniadaniem, by już o 11 w formie stanąć do sportowych rozgrywek w ramach "Areny w ruchu". W samo południe przy Tauron Arenie odbył się turniej szachowy, a to dopiero początek atrakcji na ten weekend. Jeszcze w sobotę w tym miejscu powstania Strefa Kibica, na której będzie można śledzić ćwierćfinały Euro 2020, a o 22 DJ zaserwuje muzykę. Atrakcji nie braknie również w niedzielę, oto program:

4 lipca (niedziela)

godz. 9:00 – śniadanie na trawie w Arena Garden.

godz. 11:00 – Arena w ruchu z Decathlon – animacje dla dzieci.

godz. 11:00-14:00 – Arena w ruchu. Kraków w formie: Wojskowy Klub Sportowy Wawel. W programie: piłka nożna – kapkowanie, żonglerka, strzały na bramkę, gry i zabawy ruchowe z piłką (tereny zielone).