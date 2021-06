"Wiedźmin Turbolechita" po raz ostatni w tym sezonie na deskach Teatru Nowego Proxima

„Wiedźmin. Turbolechita” to satyra na istniejącą i nieistniejącą rzeczywistość, teatralne zmierzenie się z tożsamością Polaków, skonfrontowanie ze stereotypami, schematami i kompleksami. Ten spektakl to brutalna walka z potworami – tymi, które faktycznie są, które być mogą i tymi, których tak naprawdę nie ma. To rzecz o nas.

W brawurowej kreacji Juliusz Chrząstowski mierzy się z dręczącymi nasz kraj demonami, niewygodną historią, obala stereotypy. A robi to w sposób mistrzowski – wciąga widza całkowicie w tę zabawną, momentami prowokującą historię napisaną przez Ziemowita Szczerka, laureata Paszportu Polityki.

"Na scenie pojawia się Wiedźmin, ale nie zwykły wojownik z długimi włosami biegle władający mieczem. Nie. Wreszcie zjawi się ON – wyczekiwany od pokoleń mesjasz, zbawiciel, superbohater, w którego żyłach płynie prawdziwa polska krew. Janusz. Słowianin. Turbolechita. To w nim są pokładane wszystkie nadzieje, on jako jedyny wędrując przez krainy istniejące i nieistniejące, spotykający na swojej drodze prawdziwe monstra, osobliwe figury, wynaturzone postaci zrobi porządek i wprowadzi zmianę, dobrą zmianę" - czytamy o spektaklu na stronie teatru.