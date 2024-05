Wielka wygrana w Krakowie. Lottomilioner zgarnął milion złotych. Szczęśliwiec zawarł zakład metodą chybił trafił

Wylosowane we wczorajszym losowaniu Lotto Plus liczby to: 8, 9, 11, 12, 24, 43.

Kraków zyskał nowego Lottomilionera! To osoba, na której kuponie znalazła się trafnie wytypowana "szóstka" w Lotto Plus o wartości 1 000 000 zł. Szczęśliwiec zawarł zakład metodą chybił trafił.

Jak zgarnąć milion złotych?

Aby zagrać o 1 000 000 zł w Lotto Plus, wystarczy dopłacić złotówkę do zakładu Lotto. Dzięki temu bierze on udział nie tylko w głównym losowaniu Lotto, lecz także w losowaniu Lotto Plus, w którym gwarantowana pula na „szóstki” wynosi zawsze 1 000 000 zł.

Już jutro kolejne losowanie Lotto, w którym można wygrać 3 000 000 zł, a także Lotto Plus z gwarantowaną pulą 1 000 000 zł.