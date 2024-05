Wielki jubileusz w gminie Raciechowice. 100-lecie Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Raciechowicach

Obchody rozpoczęły się od mszy św. w kościele parafialnym w Raciechowicach w intencji absolwentów, uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Modlitwę uświetnili swoim śpiewem uczniowie szkoły świętującej jubileusz.

Tuż po mszy św. nastąpiło uroczyste odsłonięcie przez dyrektorkę szkoły Agnieszkę Podsiadło, wójta gminy Raciechowice Roberta Żurka, a także najmłodszego z potomków rodziny Bujwidów - tablicy poświęconej pamięci Kazimiery Bujwidowej. Tablicę poświęcił ks. proboszcz Maciej Winiarski.

- 100 lat historii to wyjątkowy jubileusz. To czas i miejsce, kiedy łączymy historię, teraźniejszość oraz przyszłość - mówił poseł Władysław Kurowski: - Dziś trzeba wam pogratulować tego, że pamiętacie, bo przecież historia jest nauczycielką życia. To taki czas, kiedy wspominamy wszystkich tych, którzy przyczynili się do tego, w jakim miejscu dzisiaj jesteśmy po tych 100-latach. Ich zasługi, każdego jednego ucznia, który kończył tę szkołę. Nie sposób ich wszystkich dziś wymienić, ale na pewno każdy z nas ma w sercu i myśli kogoś wyjątkowego, kto tę szkołę kończył (...) Drodzy nauczyciele, jesteście tymi którzy prowadzą ucznia przez życie, towarzyszą mu w zdobywaniu kolejnych stopni wiedzy i umiejętności, ale tak samo jesteście tymi, którzy kształtują postawy, czyli ogólnie mówiąc, wychowujecie tę młodzież. Życzę wam tego, żebyście zawsze dobrze trafiali do serc tych młodych ludzi i umiejętnie podchodzili do ich talentów, które w tej szkole mogą być rozwijane.