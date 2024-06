Wielkie otwarcie hali sportowej VIII Liceum Ogólnokształcącego na Grzegórzkach. Uczniowie mogą teraz ćwiczyć w komfortowych warunkach

Wygrała ekipa z "ósemki" i w nagrodę odebrała Puchar Prezydenta Miasta Krakowa.

- Muszę przyznać z pewną zazdrością, że w czasach, kiedy chodziłem do liceum nie mogliśmy ćwiczyć na takich obiektach. Grało się na betonie. Sale gimnastyczne były raczej niedogrzane, za małe. Bardzo się cieszę, że teraz w Krakowie realizowany jest program "Pędem do hali". To już szesnasty tego typu obiekt, który wybudował Zarząd Infrastruktury Sportowej, co pozwala rozwijać sportowe pasje i marzenia. Ta hala jest rewelacyjna. To jeden z najlepszych tego typu obiektów w Krakowie - podkreślił prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.