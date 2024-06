Hala Wisły Kraków się sypie. Można zrobić z niej zabytek i go remontować, albo ją wyburzyć i wybudować nowoczesny obiekt

"Z dużym niepokojem przyjąłem słowa jakie dopłynęły z Walnego Zgromadzenia TS Wisła, które odbyło się pod koniec maja br. dotyczące stanu technicznego hali przy ul. Reymonta 22. Jak poinformowało aktualne kierownictwo klubu, temu zasłużonemu obiektowi zagraża dewastacja wynikająca z braku środków na przeprowadzenie koniecznych remontów. Trudno oczekiwać, by Towarzystwo, własnymi środkami, było gotowe do ich przeprowadzenia. Dlatego uważam, że władze miasta powinny rozpocząć procedurę nadania hali Wisły statusu obiektu zabytkowego i jednocześnie wystąpić do Ministerstwa Sportu oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznanie celowej dotacji na dokonanie generalnego remontu hali" - napisał na Facebooku Ludwik Miętta-Mikołajewicz.

Ludwik Miętta-Mikołajewicz Anna Kaczmarz

- Boli mnie to, w jakim stanie jest hala Wisły. Mój wpis był przysłowiowym wbiciem kija w mrowisko, aby ten temat został poruszony. Klubu nie stać na odnowę wiekowej hali. Wpisanie jej do rejestru zabytków spowodowałoby, że byłaby możliwość szukania zewnętrznych środków z puli pieniędzy rezerwowanych na odnowę zabytków. Zdaję sobie jednak sprawę, iż wpisanie obiektu do rejestru zabytków niesie za sobą różne ograniczenia i może się wiązać z licznymi utrudnieniami, bowiem trzeba mieć zgody na to, aby cokolwiek zrobić z zabytkiem - mówi Ludwik Miętta-Mikołajewicz. - Najlepszym rozwiązaniem byłoby wyburzenie starej hali, pozostawienie pamiątkowej tablicy po niej i budowa nowego obiektu. Wisła nie miała i nie ma środków na tak dużą inwestycję. W tym przypadku pomóc mogłoby miasto - dodaje.